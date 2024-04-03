Скороходова Агафья Ивановна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Степан Федоров

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Скороходова) Варвара Степанова

Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров

Рождение ребёнка
11.11.1815

Дочь: Антонова(Скороходова) (Скороходова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Скороходов Михей Степанов

Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Скороходов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров

Рождение ребёнка
28.04.1832

Сын: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Смерть
Неизвестно

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