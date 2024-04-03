Скороходова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Скороходова) Варвара Степанова
Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров
Рождение ребёнка
11.11.1815
Дочь: Антонова(Скороходова) (Скороходова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Скороходов Михей Степанов
Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Скороходов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров
Рождение ребёнка
28.04.1832
Сын: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Скороходов Степан Федоров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Смерть
Неизвестно