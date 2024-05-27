Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович 28.04.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

28.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1832

Отец: Скороходов Степан Федоров

Мать: Скороходова Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Крещение
30.04.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
11.04.1852

Жена: скрыто настройками приватности

Христорождественская церковь села Старокленское
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1833
Смерть
Неизвестно

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