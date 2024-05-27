Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения28.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
упоминается как крепостной крестьянин покойной помещицы Екатерины Алексеевны Апряниной
Крещение
30.04.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
11.04.1852
Жена: скрыто настройками приватности
Христорождественская церковь села Старокленское
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Сын: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1833
Смерть
Неизвестно