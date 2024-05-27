Челушкин Поликарп Тимофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1833
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Отец: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарпова
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Сын: Челушкин (Меркулов) Алексей Поликарпов
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Сын: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Сын: Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Сын: Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Сын: Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарповна
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна