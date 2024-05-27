Челушкин Поликарп Тимофеевич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Поликарп Тимофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1833

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Челушкин (Скороходов) Тимофей Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1833
Бракосочетание
17.?.1876

Жена: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1879

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1881

Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1883

Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарпова

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.02.1885

Сын: Челушкин (Меркулов) Алексей Поликарпов

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Челушкин Андрей Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.01.1889

Сын: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.08.1891

Сын: Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.10.1892

Сын: Челушкин Яков Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.06.1902

Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарповна

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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