Челушкин Андрей Поликарпович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.11.1886
Дата смерти29.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
Крещение
30.11.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне : Александр Михеев Скороходов и Анастасия Ильина Долгова
Бракосочетание
06.?.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
28.03.1909
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.06.1916
Дочь: Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: (Челушкина) Нина Андреевна
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1920
Рождение ребёнка
27.02.1922
Сын: Челушкин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.34
Рождение ребёнка
10.03.1926
Смерть
29.11.1958
Село Змеевка Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб.