Челушкин Андрей Поликарпович 29.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Андрей Поликарпович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.11.1886

Дата смерти

29.11.1958

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Крещение
30.11.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне : Александр Михеев Скороходов и Анастасия Ильина Долгова
Бракосочетание
06.?.1905

Жена: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Челушкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.06.1916

Дочь: Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: (Челушкина) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1920

Дочь: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
27.02.1922

Сын: Челушкин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.34
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Чепурина(Челушкина) (Челушкина) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Смерть
29.11.1958
Село Змеевка Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб.

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