Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна 05.06.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916

Дата рождения

05.06.1916

Дата смерти

05.07.1993

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1916

Отец: Челушкин Андрей Поликарпович

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Иван Васильевич

Крещение
06.06.1916
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Крестные: Иван Никитич Сафронов и Мария Егоровна Челенкова. л.220-221
Смерть
05.07.1993
Москва
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб.

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