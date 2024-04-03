Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Дата рождения05.06.1916
Дата смерти05.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1916
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
06.06.1916
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Крестные: Иван Никитич Сафронов и Мария Егоровна Челенкова. л.220-221
Смерть
05.07.1993
Москва
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб.