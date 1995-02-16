Черников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1918
Дата смерти16.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черникова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1995
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб. урна к могиле Клавдии и Любови