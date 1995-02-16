Черников Иван Васильевич 14.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1918

Дата смерти

16.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна

Смерть
16.02.1995
Похороны
Неизвестно
Раменское центр.клдб. урна к могиле Клавдии и Любови

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