Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна 08.11.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.11.1887

Дата смерти

26.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1887

Отец: Дронов Егор Иванов

Мать: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

Крещение
08.11.1887
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змеевка солдат Василий Иванов Дронов и крестьянка Мария Семенова Петрова
Бракосочетание
06.?.1905

Муж: Челушкин Андрей Поликарпович

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Челушкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.06.1916

Дочь: Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: (Челушкина) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1920

Дочь: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
27.02.1922

Сын: Челушкин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.34
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Чепурина(Челушкина) (Челушкина) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович

Смерть
26.10.1976
г.Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское центр. кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.