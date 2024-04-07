Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.11.1887
Дата смерти26.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
08.11.1887
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
Крещение
08.11.1887
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змеевка солдат Василий Иванов Дронов и крестьянка Мария Семенова Петрова
Бракосочетание
06.?.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
28.03.1909
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.06.1916
Дочь: Черникова(Челушкина Дев.) (Челушкина) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: (Челушкина) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1920
Дочь: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
27.02.1922
Сын: Челушкин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.34
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Чепурина(Челушкина) (Челушкина) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Поликарпович
Смерть
26.10.1976
г.Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское центр. кладбище