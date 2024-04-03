(Челушкина) Нина Андреевна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения29.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1918
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
30.05.1918
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: села Змеевки гражданин Василий Самсонов Челенков и девица Анастасия Иванова Макарова
Смерть
Неизвестно