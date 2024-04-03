(Челушкина) Нина Андреевна 29.05.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Челушкина) Нина Андреевна

(Челушкина) Нина Андреевна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

29.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1918

Отец: Челушкин Андрей Поликарпович

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
30.05.1918
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: села Змеевки гражданин Василий Самсонов Челенков и девица Анастасия Иванова Макарова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.