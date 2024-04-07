Дронова (Скороходова) Мария Яковлева 12.07.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Место рождения

д. Змиевка

Дата рождения

12.07.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.07.1856
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки помещицы Анны Николаевны Янович дворовой дядя Константин Назарович Скороходов и дворового Еримея Дорофеевича жена Евдокия Васильевна
Рождение
12.07.1856 ст.

Отец: Скороходов Яков Назаров

Мать: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Григорьева

д. Змиевка
Бракосочетание
09.11.1873

Муж: Дронов Егор Иванов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток 1873г. Венчал священник Иоанн Толпин с подьячком Иваном Ракитиным
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: (Дронова) Федора Егорова

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Дронов Петр Егоров

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1879

Сын: Дронов Михаил Егоров

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Дронов Илья Егоров

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1886

Сын: Дронов Пантелеймон Егоров

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Дронов Яков Егорович

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Егор Иванович Дронов упоминается как запасной рядовой
Рождение ребёнка
24.01.1892

Дочь: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1894

Сын: Дронов Василий Егорович

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Сын: Дронов Иван Егорович

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

село Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО фонд38 оп.3 д.1 лист 1об.-2 метрическая книга о рождении,браке, смерти Скорбященско й церкви села Змиевка 1896г.
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Дронов Григорий Егоров

Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2
Смерть
Неизвестно

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