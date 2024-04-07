Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Место рожденияд. Змиевка
Дата рождения12.07.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.07.1856
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки помещицы Анны Николаевны Янович дворовой дядя Константин Назарович Скороходов и дворового Еримея Дорофеевича жена Евдокия Васильевна
Рождение
12.07.1856 ст.
д. Змиевка
Бракосочетание
09.11.1873
Муж: Дронов Егор Иванов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток 1873г. Венчал священник Иоанн Толпин с подьячком Иваном Ракитиным
Рождение ребёнка
06.09.1875
Дочь: (Дронова) Федора Егорова
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Дронов Петр Егоров
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1879
Сын: Дронов Михаил Егоров
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.07.1883
Сын: Дронов Илья Егоров
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1886
Сын: Дронов Пантелеймон Егоров
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1887
Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Дронов Яков Егорович
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Егор Иванович Дронов упоминается как запасной рядовой
Рождение ребёнка
24.01.1892
Дочь: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1894
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.
Сын: Дронов Иван Егорович
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
село Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО фонд38 оп.3 д.1 лист 1об.-2 метрическая книга о рождении,браке, смерти Скорбященско й церкви села Змиевка 1896г.
Рождение ребёнка
28.01.1900
Отец ребёнка: Дронов Егор Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2
Смерть
Неизвестно