Дронов Григорий Егоров
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2
Крещение
29.01.1900
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Григорьев Петров и кр. Василия Иванова Макарова жена Мария Семенова Макарова
Смерть
Неизвестно