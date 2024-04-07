Дронов Григорий Егоров 28.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Григорий Егоров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900

Отец: Дронов Егор Иванов

Мать: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2
Крещение
29.01.1900
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Григорьев Петров и кр. Василия Иванова Макарова жена Мария Семенова Макарова
Смерть
Неизвестно

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