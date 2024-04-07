Дронов Егор Иванов 01.02.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Егор Иванов

Место рождения

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.02.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.02.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: помещицы Янович дворовой человек Игнат Николаевич и дворовая девка София Даниловна
Рождение
01.02.1854 ст.

Отец: Дронов Иван Дмитриев

Мать: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
09.11.1873

Жена: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток 1873г. Венчал священник Иоанн Толпин с подьячком Иваном Ракитиным
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: (Дронова) Федора Егорова

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Дронов Петр Егоров

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1879

Сын: Дронов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Дронов Илья Егоров

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1886

Сын: Дронов Пантелеймон Егоров

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Дронов Яков Егорович

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Егор Иванович Дронов упоминается как запасной рядовой
Рождение ребёнка
24.01.1892

Дочь: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1894

Сын: Дронов Василий Егорович

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Сын: Дронов Иван Егорович

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

село Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО фонд38 оп.3 д.1 лист 1об.-2 метрическая книга о рождении,браке, смерти Скорбященско й церкви села Змиевка 1896г.
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Дронов Григорий Егоров

Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 1об.-2
Смерть
Неизвестно

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