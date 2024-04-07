Дронов Егор Иванов
Место рождениясельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.02.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Дронов Иван Дмитриев
Дочь: (Дронова) Федора Егорова
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Петр Егоров
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Михаил Егоров
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Илья Егоров
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Пантелеймон Егоров
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Яков Егорович
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Дочь: Челенкова(Дронова) (Дронова) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Сын: Дронов Иван Егорович
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева