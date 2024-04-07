Дронов Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти09.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1843
Дочь: (Дронова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
30.03.1845
Дочь: (Дронова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Дронов Трофим Иванов
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1854 ст.
Сын: Дронов Егор Иванов
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.04.1856
Дочь: (Дронова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
09.02.1871
от угара