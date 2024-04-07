Дронов Иван Дмитриев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дронов Дмитрий Аристархов (Евстратов)

Мать: Дронова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
27.11.1843

Дочь: (Дронова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
30.03.1845

Дочь: (Дронова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дронов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Дронов Трофим Иванов

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1854 ст.

Сын: Дронов Егор Иванов

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.04.1856

Дочь: (Дронова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Дронов Василий Иванов

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Дронова Аксинья Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
09.02.1871
от угара

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