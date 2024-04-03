Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна

Место рождения

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дронов Иван Дмитриев

Мать: Дронова Аксинья Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
20.?.1874

Муж: Челушкин Андрей Антонович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Челушкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.08.1877

Дочь: (Челушкина) Васса (Василиса) Андреева

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1878

Дочь: (Челушкина) Анисья Андреева

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Рождение ребёнка
11.04.1880

Дочь: (Челушкина) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: (Челушкина) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Около 26.10.1882

Сын: Челушкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: (Челушкина) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: (Челушкина) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.07.1892

Сын: Челушкин Макар Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1894

Сын: Челушкин Анисим Андреевич

Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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