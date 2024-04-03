Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна
Место рождениясельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1857
Отец: Дронов Иван Дмитриев
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
20.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.02.1876
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.08.1877
Дочь: (Челушкина) Васса (Василиса) Андреева
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1878
Дочь: (Челушкина) Анисья Андреева
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Рождение ребёнка
11.04.1880
Дочь: (Челушкина) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: (Челушкина) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Около 26.10.1882
Сын: Челушкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: (Челушкина) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Рождение ребёнка
07.01.1886
Дочь: (Челушкина) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.07.1892
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1894
Сын: Челушкин Анисим Андреевич
Отец ребёнка: Челушкин Андрей Антонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно