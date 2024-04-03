Челушкин Анисим Андреевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
15.02.1894
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крестил Священник Иоанн Толпин | Восприемники: Крестные: Той же деревни кр.-не: Пимен Николаев Челушкин и Ивана Сергеева Макарова дочь девица Параскева
Бракосочетание
23.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.261
Рождение ребёнка
27.06.1922
Дочь: (Челушкина) Татьяна Анисимовна
Мать ребёнка: Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.109
Рождение ребёнка
12.02.1924
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.30
Смерть
Неизвестно