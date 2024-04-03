Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
Бракосочетание
23.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.261
Рождение ребёнка
27.06.1922
Дочь: (Челушкина) Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Челушкин Анисим Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.109
Рождение ребёнка
12.02.1924
Сын: Челушкин Ххх Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Челушкин Анисим Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.30
Смерть
Неизвестно