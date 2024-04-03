Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна 20.07.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Семин Николай Васильев

Мать: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Бракосочетание
23.?.1921

Муж: Челушкин Анисим Андреевич

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.106, л.261
Рождение ребёнка
27.06.1922

Дочь: (Челушкина) Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Челушкин Анисим Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.81, л.109
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Челушкин Ххх Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Челушкин Анисим Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.83, л.30
Смерть
Неизвестно

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