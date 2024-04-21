Семин Николай Васильев 06.05.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1853

Отец: Семин Василий Афанасьев

Мать: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева

Бракосочетание
20.10.1885

Жена: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
оба первым браком
Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Семин Иван Николаев

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: (Семина) Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: (Семина) Дарья Николаева

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Семин Василий Николаев

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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