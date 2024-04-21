Семин Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1853
Бракосочетание
20.10.1885
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
оба первым браком
Рождение ребёнка
12.11.1886
Сын: Семин Иван Николаев
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: (Семина) Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: (Семина) Дарья Николаева
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
27.01.1894
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева
Рождение ребёнка
20.07.1900
Смерть
Неизвестно