Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
20.10.1885
оба первым браком
Рождение ребёнка
12.11.1886
Сын: Семин Иван Николаев
Отец ребёнка: Семин Николай Васильев
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: (Семина) Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Семин Николай Васильев
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: (Семина) Дарья Николаева
Отец ребёнка: Семин Николай Васильев
Рождение ребёнка
27.01.1894
Отец ребёнка: Семин Николай Васильев
Рождение ребёнка
20.07.1900
Дочь: Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Семин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно