Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Дронов Дмитрий Селиверстов

Мать: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Бракосочетание
20.10.1885

Муж: Семин Николай Васильев

оба первым браком
Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Семин Иван Николаев

Отец ребёнка: Семин Николай Васильев

Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: (Семина) Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Семин Николай Васильев

Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: (Семина) Дарья Николаева

Отец ребёнка: Семин Николай Васильев

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Семин Василий Николаев

Отец ребёнка: Семин Николай Васильев

Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Челушкина(Семина) Ххх (Семина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Семин Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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