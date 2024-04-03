Челушкин Макар Андреевич 23.07.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Макар Андреевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.07.1892

Дата смерти

03.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1892

Отец: Челушкин Андрей Антонович

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Прасковья Ивановна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.07.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: Крестные: Деревни Змиевки кр. Тихон Николаев Челушкин и кр. Ивана Сергеева Дворовых дочь девица Параскева
Смерть
03.09.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
от слабости

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