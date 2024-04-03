Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дронов Иван Дмитриев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
04.?.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1882
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.10.1884
Дочь: (Фирсова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
03.10.1887
Дочь: (Фирсова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
16.06.1889
Дочь: (Фирсова) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
01.09.1891
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: (Фирсова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
06.09.1894
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Фирсова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Фирсова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев
Смерть
Неизвестно