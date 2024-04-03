Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дронов Иван Дмитриев

Мать: Дронова Аксинья Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
04.?.1881

Муж: Фирсов Петр Прокопьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Фирсов Василий Петров

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.10.1884

Дочь: (Фирсова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
03.10.1887

Дочь: (Фирсова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
16.06.1889

Дочь: (Фирсова) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Фирсов Семен Петрович

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: (Фирсова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Фирсов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Фирсова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Фирсова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Фирсов Петр Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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