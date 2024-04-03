Фирсов Василий Петров 23.12.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Василий Петров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882

Отец: Фирсов Петр Прокопьев

Мать: Фирсова(Дронова) (Дронова) Екатерина Ивановна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
24.10.1901

Жена: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Федорова

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист16об.-17
Смерть
Неизвестно

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