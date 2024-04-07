Дронов Яков Егорович 22.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Яков Егорович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.10.1889

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1889

Отец: Дронов Егор Иванов

Мать: Дронова (Скороходова) Мария Яковлева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Егор Иванович Дронов упоминается как запасной рядовой
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 251об.-252 1923 - хлебопашество Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского воли... Показать все
Бракосочетание
25.?.1919

Жена: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
01.06.1920

Сын: Дронов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома зап.50 лист 251-об.252
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

село Змеевка Раненбургского уезда
по числу род.-2, по числу ост.-2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 25 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1925

Дочь: (Дронова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.05.1927

Сын: Дронов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Дронов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Дронова) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Рождение ребёнка
20.11.1933

Сын: Дронов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Дронов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дронов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Смерть
Между 1942 и 1943

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