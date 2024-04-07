Дронов Яков Егорович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.10.1889
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Дронов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Дочь: (Дронова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Дочь: (Дронова) Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Сын: Дронов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Сын: Дронов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна