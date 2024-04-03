Дронов Александр Яковлевич 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

?.01.1975

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Дронов Яков Егорович

Мать: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Дочь: (Дронова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.1975

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