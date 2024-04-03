Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения31.12.1895
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1895
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 251об.-252 1923 -хлебопашество Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского вол... Показать все
Бракосочетание
25.?.1919
Муж: Дронов Яков Егорович
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
01.06.1920
Сын: Дронов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома зап.50 лист 251-об.252
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
село Змеевка Раненбургского уезда
по числу род.-2, по числу ост.-2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 25 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1925
Дочь: (Дронова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.05.1927
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Дронова) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Рождение ребёнка
20.11.1933
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Дронов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дронов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович
Смерть
1984