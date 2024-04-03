Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна 31.12.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

31.12.1895

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1895

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 251об.-252 1923 -хлебопашество Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского вол... Показать все
Бракосочетание
25.?.1919

Муж: Дронов Яков Егорович

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
01.06.1920

Сын: Дронов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома зап.50 лист 251-об.252
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

село Змеевка Раненбургского уезда
по числу род.-2, по числу ост.-2 ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 82 лист 25 Книга регистрации актов о рождении ... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1925

Дочь: (Дронова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Дронова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.05.1927

Сын: Дронов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Дронов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Дронова) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Рождение ребёнка
20.11.1933

Сын: Дронов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Дронов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дронов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Дронов Яков Егорович

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.