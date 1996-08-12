Дронов Семен Яковлевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения20.11.1933
Дата смерти12.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1967
Сын: Дронов Александр Семенович
Мать ребёнка: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна
Смерть
12.08.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.