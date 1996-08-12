Дронов Семен Яковлевич 20.11.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Семен Яковлевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.11.1933

Дата смерти

12.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933

Отец: Дронов Яков Егорович

Мать: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1967

Сын: Дронов Александр Семенович

Мать ребёнка: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Смерть
12.08.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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