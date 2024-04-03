Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна 09.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1941

Дата смерти

25.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941

Отец: Макаров Алексей Иванович

Мать: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
01.06.1967

Сын: Дронов Александр Семенович

Отец ребёнка: Дронов Семен Яковлевич

Смерть
25.04.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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