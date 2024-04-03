Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1941
Дата смерти25.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1967
Сын: Дронов Александр Семенович
Отец ребёнка: Дронов Семен Яковлевич
Смерть
25.04.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.