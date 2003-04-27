Дронов Александр Семенович 01.06.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Александр Семенович

Дронов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1967

Дата смерти

27.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1967

Отец: Дронов Семен Яковлевич

Мать: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2003
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.