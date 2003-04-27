Дронов Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1967
Дата смерти27.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.2003
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.