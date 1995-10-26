Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1910
Дата смерти26.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1910
Рождение ребёнка
1932
Сын: Макаров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Макаров Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1938
Дочь: Макарова(Макарова) (Макарова) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1941
Дочь: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович
Смерть
26.10.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.