Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна ?.02.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1910

Дата смерти

26.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1910

Отец: Селявин Иван Логинов

Мать: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева

Рождение ребёнка
1932

Сын: Макаров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макаров Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1938

Дочь: Макарова(Макарова) (Макарова) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1941

Дочь: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванович

Смерть
26.10.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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