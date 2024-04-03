Дронов Николай Яковлевич 21.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Николай Яковлевич

Дронов Николай Яковлевич

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

21.05.1927

Дата смерти

26.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927

Отец: Дронов Яков Егорович

Мать: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Дронов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Смерть
26.01.1994
Караганда, Казахстан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.