Дронов Николай Яковлевич
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения21.05.1927
Дата смерти26.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1953
Рождение ребёнка
03.04.1956
Рождение ребёнка
09.01.1959
Мать ребёнка: Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1961
Рождение ребёнка
25.12.1965
Рождение ребёнка
27.09.1972
Рождение ребёнка
04.03.1975
Смерть
26.01.1994
Караганда, Казахстан