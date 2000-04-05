Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна 23.10.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна

Место рождения

Себеж, Псковская область

Дата рождения

23.10.1933

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Себеж, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
03.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Дронов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
25.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
27.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Смерть
05.04.2000
Тверская область

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