Дронова(Базылева) (Базылева) Нина Ивановна
Место рожденияСебеж, Псковская область
Дата рождения23.10.1933
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Себеж, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1953
Рождение ребёнка
03.04.1956
Рождение ребёнка
09.01.1959
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1961
Рождение ребёнка
25.12.1965
Рождение ребёнка
27.09.1972
Рождение ребёнка
04.03.1975
Смерть
05.04.2000
Тверская область