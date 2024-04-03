Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти05.05.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
03.11.1885
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змеевки крестьянин Евстафий Степанов Челушкин и запасной рядовой Федор Григорьев Шиков, по невесте: деревни Змеевк и крестьяне Георгий Иванов Макаров и Михаил Семенов Селя... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1888
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1893
Дочь: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1895
Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1898
Сын: Челушкин Василий Пименович
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.03.1902
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1904
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.05.1906
Дочь: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна
Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
05.05.1917
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от апоплексического удара