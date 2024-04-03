Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

05.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
03.11.1885

Муж: Челушкин Пимен Николаевич

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: деревни Змеевки крестьянин Евстафий Степанов Челушкин и запасной рядовой Федор Григорьев Шиков, по невесте: деревни Змеевк и крестьяне Георгий Иванов Макаров и Михаил Семенов Селя... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Челушкин Тит Пименович

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1888

Сын: Челушкин Федор Пименович

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Пименовна

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1898

Сын: Челушкин Василий Пименович

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.03.1902

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Пименовна

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Челушкин Егор Пименович

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.05.1906

Дочь: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Наталья Пименовна

Отец ребёнка: Челушкин Пимен Николаевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
05.05.1917
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от апоплексического удара

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