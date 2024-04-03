Челушкин Егор Пименович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.04.1904
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904
село Змеевка Раненбургского уезда
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Крещение
06.04.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Той же деревни крестьяне: Димитрий Иванов Макаров и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-9.
Бракосочетание
31.10.1923
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1923 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.109, л.250
Рождение ребёнка
Около 1926
Рождение ребёнка
07.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
13.08.1937
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична
Село Змеевка
Смерть
17.01.1942
Орловская обл., Людиновский р-н, г. Людиново
Рождение ребёнка
13.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична