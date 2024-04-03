Челушкин Егор Пименович 05.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Егор Пименович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.04.1904

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904

Отец: Челушкин Пимен Николаевич

Мать: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Военная служба
Неизвестно
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Крещение
06.04.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Той же деревни крестьяне: Димитрий Иванов Макаров и девица Ксения Иванова Макарова. ГАЛО 38-3-9.
Бракосочетание
31.10.1923

Жена: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1923 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.109, л.250
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Челушкин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Село Змеевка
Смерть
17.01.1942
Орловская обл., Людиновский р-н, г. Людиново
Рождение ребёнка
13.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

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