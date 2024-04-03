Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения03.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1903
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
31.10.1923
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1923 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.109, л.250
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович
Рождение ребёнка
07.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович
Рождение ребёнка
13.08.1937
Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович
Село Змеевка
Рождение ребёнка
13.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович
Смерть
Неизвестно