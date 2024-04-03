Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична 03.08.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

03.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Около 1926 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1903

Отец: Челенков Илья Васильевич

Мать: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
31.10.1923

Муж: Челушкин Егор Пименович

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1923 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.109, л.250
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Челушкин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович

Село Змеевка
Рождение ребёнка
13.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Егор Пименович

Смерть
Неизвестно

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