Челенкова Ххх Устинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1903
Дочь: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Челенков Илья Васильевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Челенков Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно