Челенкова Ххх Устинья Никифоровна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Ххх Устинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1903

Дочь: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Челенков Илья Васильевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Челенков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Челенков Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно

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