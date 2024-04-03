Челенков Илья Васильевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения16.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1883
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1903
Дочь: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна
Смерть
Неизвестно