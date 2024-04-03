Челенков Илья Васильевич 16.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеленков Илья Васильевич

Челенков Илья Васильевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

16.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1883

Отец: Челенков Василий Григорьевич

Мать: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
03.08.1903

Дочь: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Челенков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Устинья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.