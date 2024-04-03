Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дронов Филимон Петров

Мать: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Макаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1870

Сын: Макаров Никанор Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Макаров Василий Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
22.03.1874

Дочь: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.02.1876

Сын: Макаров Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: (Макарова) Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
12.05.1882

Сын: Макаров Федор Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
03.03.1884

Дочь: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.06.1885

Дочь: (Макарова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: (Макарова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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