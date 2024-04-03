Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Челушкина(Макарова) (Макарова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1870
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1874
Дочь: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.02.1876
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: (Макарова) Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1882
Сын: Макаров Федор Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1884
Дочь: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1885
Дочь: (Макарова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: (Макарова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванов
Смерть
Неизвестно