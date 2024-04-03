Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

19.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Осипов Савелий Осипов

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Дронова) Марфа Филимонова

Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров

Рождение ребёнка
10.03.1850

Дочь: (Дронова) Дарья Филимонова

Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров

Рождение ребёнка
25.06.1854

Дочь: (Дронова) Марфа Филимоновна

Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров

Рождение ребёнка
20.03.1856

Сын: Дронов Василий Филимонов

Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров

Филимон Петрович упоминается зачисленным в государственное ополчение
Смерть
19.11.1891
Причина смерти: от старости

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