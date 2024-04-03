Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти19.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: Осипов Савелий Осипов
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Дронова) Марфа Филимонова
Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова
Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров
Рождение ребёнка
10.03.1850
Дочь: (Дронова) Дарья Филимонова
Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров
Рождение ребёнка
25.06.1854
Дочь: (Дронова) Марфа Филимоновна
Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров
Рождение ребёнка
20.03.1856
Отец ребёнка: Дронов Филимон Петров
Филимон Петрович упоминается зачисленным в государственное ополчение
Смерть
19.11.1891
Причина смерти: от старости