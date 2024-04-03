Дронов Филимон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Дронова) Марфа Филимонова
Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
10.03.1850
Дочь: (Дронова) Дарья Филимонова
Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
25.06.1854
Дочь: (Дронова) Марфа Филимоновна
Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Рождение ребёнка
20.03.1856
Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Филимон Петрович упоминается зачисленным в государственное ополчение
Смерть
Неизвестно