Дронов Филимон Петров Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Филимон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Дронов Петр Яковлев

Мать: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Дронова) Марфа Филимонова

Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
10.03.1850

Дочь: (Дронова) Дарья Филимонова

Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
25.06.1854

Дочь: (Дронова) Марфа Филимоновна

Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Рождение ребёнка
20.03.1856

Сын: Дронов Василий Филимонов

Мать ребёнка: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Филимон Петрович упоминается зачисленным в государственное ополчение
Смерть
Неизвестно

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