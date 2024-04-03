Дронова Устинья Степанова 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова Устинья Степанова

Дронова Устинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дронов Рекрут Петр Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Дронов Филимон Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Дронова) Матрона Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Дронов Семен Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Дронов Рекрут Матвей Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
29.08.1830

Дочь: (Дронова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Дронова) 2Я Жена Евпраксия Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.