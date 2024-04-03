Дронова Устинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дронов Рекрут Петр Петров
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Дронова) Матрона Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Дронов Семен Петров
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дронов Рекрут Матвей Петров
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
29.08.1830
Дочь: (Дронова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Дронова) 2Я Жена Евпраксия Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Яковлев
Смерть
Неизвестно