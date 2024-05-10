Дронов Петр Яковлев 29.06.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1792

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1792

Отец: Дронов Яков Сидоров

Мать: Дронова Прасковья Аникеева

его отец записан как Яков Ермолов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Устинья Степанова

Крещение
29.06.1792
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Харитон Иванов и Анна Иванова
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дронов Рекрут Петр Петров

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Дронов Филимон Петров

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Дронова) Матрона Петрова

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Дронов Семен Петров

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Дронов Рекрут Матвей Петров

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
29.08.1830

Дочь: (Дронова) Марфа Петрова

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Дронова) 2Я Жена Евпраксия Петрова

Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова

Смерть
1839

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