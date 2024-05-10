Дронов Петр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1792
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1792
Отец: Дронов Яков Сидоров
его отец записан как Яков Ермолов
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.06.1792
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Харитон Иванов и Анна Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дронов Рекрут Петр Петров
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Дронова) Матрона Петрова
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Дронов Семен Петров
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дронов Рекрут Матвей Петров
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
29.08.1830
Дочь: (Дронова) Марфа Петрова
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Дронова) 2Я Жена Евпраксия Петрова
Мать ребёнка: Дронова Устинья Степанова
Смерть
1839