Дронов Яков Сидоров 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Яков Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дронов Сидор Андронов

Мать: Дронова Марина Мокеевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дронова) Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

Рождение ребёнка
28.12.1779

Сын: Дронов Феопемпт (Феофан) Яковлев

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Дронова) Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Дронова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

Рождение ребёнка
15.02.1790

Сын: Дронов Климонт Яковлев

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

Рождение ребёнка
29.06.1792

Сын: Дронов Петр Яковлев

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева

его отец записан как Яков Ермолов
Смерть
1792

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