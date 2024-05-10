Дронов Яков Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дронов Сидор Андронов
Мать: Дронова Марина Мокеевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дронова) Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
Рождение ребёнка
28.12.1779
Сын: Дронов Феопемпт (Феофан) Яковлев
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Дронова) Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Дронова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
Рождение ребёнка
15.02.1790
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
Рождение ребёнка
29.06.1792
Сын: Дронов Петр Яковлев
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Аникеева
его отец записан как Яков Ермолов
Смерть
1792