Дронова Прасковья Аникеева 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Прасковья Аникеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дронова) Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

Рождение ребёнка
28.12.1779

Сын: Дронов Феопемпт (Феофан) Яковлев

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Дронова) Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Дронова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

Рождение ребёнка
15.02.1790

Сын: Дронов Климонт Яковлев

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

Рождение ребёнка
29.06.1792

Сын: Дронов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Дронов Яков Сидоров

его отец записан как Яков Ермолов
Смерть
Неизвестно

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