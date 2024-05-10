Дронов Климонт Яковлев 15.02.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Климонт Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1790

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1790

Отец: Дронов Яков Сидоров

Мать: Дронова Прасковья Аникеева

Крещение
15.02.1790
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне помещика Кустерского Ермол Сидорович и Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1811

Сын: Дронов Рекрут Василий Климонов

Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина)

Смерть
1819

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