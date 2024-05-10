Дронов Климонт Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1790
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1790
Отец: Дронов Яков Сидоров
Крещение
15.02.1790
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне помещика Кустерского Ермол Сидорович и Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дронов Рекрут Василий Климонов
Мать ребёнка: Дронова Ирина (Арина)
Смерть
1819