Дронова Марина Мокеевна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Марина Мокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Мокий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Сидор Андронов

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Дронова) Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дронов Староста Деревни Журавлевка Ермол Сидоров

Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дронов Яков Сидоров

Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов

Смерть
Неизвестно

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