Дронова Марина Мокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Мокий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Дронова) Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дронов Староста Деревни Журавлевка Ермол Сидоров
Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дронов Яков Сидоров
Отец ребёнка: Дронов Сидор Андронов
Смерть
Неизвестно