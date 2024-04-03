Дронов Сидор Андронов 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Сидор Андронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

21.10.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Дронов Андрон (Дрон) Петрович Основатель Фамилии

Мать: Анна Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Марина Мокеевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Дронова) Агафья Сидоровна

Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дронов Староста Деревни Журавлевка Ермол Сидоров

Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дронов Яков Сидоров

Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна

Смерть
21.10.1797
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Упоминается как умерший в возрасте 85 лет в 3-ей части метрической книги 1797г Никольской церкви села Лычного. Свидетель при отпевании Степан Степанов Ф.627 оп 248 д.16

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