Дронов Сидор Андронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти21.10.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Марина Мокеевна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Дронова) Агафья Сидоровна
Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дронов Староста Деревни Журавлевка Ермол Сидоров
Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дронов Яков Сидоров
Мать ребёнка: Дронова Марина Мокеевна
Смерть
21.10.1797
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Упоминается как умерший в возрасте 85 лет в 3-ей части метрической книги 1797г Никольской церкви села Лычного. Свидетель при отпевании Степан Степанов Ф.627 оп 248 д.16