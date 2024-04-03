Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСемина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.04.1876

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дронов Петр Яковлев

Мать: Дронова Устинья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Иван Панфилов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Семин Тит Иванов

Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов

Рождение ребёнка
19.06.1844

Сын: Семин Иван Иванов

Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов

Рождение ребёнка
05.05.1850

Дочь: (Семина) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов

Рождение ребёнка
01.08.1852

Сын: Семин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов

Смерть
14.04.1876
Причина смерти: от сляглой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.