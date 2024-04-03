Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.04.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Дронов Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семин Иван Панфилов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семин Тит Иванов
Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов
Рождение ребёнка
19.06.1844
Сын: Семин Иван Иванов
Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов
Рождение ребёнка
05.05.1850
Дочь: (Семина) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов
Рождение ребёнка
01.08.1852
Отец ребёнка: Семин Иван Панфилов
Смерть
14.04.1876
Причина смерти: от сляглой