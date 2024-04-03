Семин Иван Иванов 19.06.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1844

Отец: Семин Иван Панфилов

Мать: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Семина) Федора Ивановна

Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
03.06.1875

Дочь: (Семина) Федосья Иванова

Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: (Семина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.01.1880

Сын: Семин Петр Иванович

Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
27.10.1884

Сын: Семин Степан Иванов

Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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