Семин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Семина) Федора Ивановна
Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
03.06.1875
Дочь: (Семина) Федосья Иванова
Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: (Семина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.01.1880
Сын: Семин Петр Иванович
Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1884
Сын: Семин Степан Иванов
Мать ребёнка: Семина Прасковья Васильева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно