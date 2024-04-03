Семин Иван Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семин Тит Иванов
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
19.06.1844
Сын: Семин Иван Иванов
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.05.1850
Дочь: (Семина) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1852
Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно