Семин Иван Панфилов 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Иван Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семин Панфил Григорьев

Мать: Семина Ирина (Арина) Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Семин Тит Иванов

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
19.06.1844

Сын: Семин Иван Иванов

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.05.1850

Дочь: (Семина) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
01.08.1852

Сын: Семин Емельян Иванович

Мать ребёнка: Семина(Дронова) (Дронова) Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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