Дронов Семен Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Дронов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
22.06.1843
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1845
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1850
Рождение ребёнка
15.08.1853
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1856
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Дронов Федот Семенов
Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Смерть
Неизвестно