Дронов Семен Петров Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Семен Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Дронов Петр Яковлев

Мать: Дронова Устинья Степанова

Рождение ребёнка
22.06.1843

Сын: Дронов Петр Семенович

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
12.06.1845

Дочь: (Дронова) Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дронов Максим Семенов

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Дронов Абрам Семенович

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Дронов Иван Семенович

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дронов Федот Семенов

Мать ребёнка: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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