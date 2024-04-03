Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: (Сафронова) Степанида Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Сын: Сафронов Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Сын: Сафронов Акилон (Акил) Васильев
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Дочь: (Сафронова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)