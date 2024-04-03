Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна 03.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850

Отец: Дронов Семен Петров

Мать: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Бракосочетание
11.?.1870

Муж: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
вторым браком
Рождение ребёнка
03.11.1871

Дочь: (Сафронова) Степанида Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
07.10.1873

Дочь: (Сафронова) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1875

Дочь: (Сафронова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Сафронов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1879

Дочь: (Сафронова) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
25.01.1884

Дочь: (Сафронова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
29.05.1885

Дочь: (Сафронова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.07.1886

Сын: Сафронов Акилон (Акил) Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
29.03.1888

Дочь: (Сафронова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
19.03.1891

Дочь: (Сафронова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: (Сафронова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Сафронов Федор Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Смерть
Неизвестно

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