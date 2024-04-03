Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.?.1870
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
вторым браком
Рождение ребёнка
03.11.1871
Рождение ребёнка
07.10.1873
Дочь: (Сафронова) Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.08.1875
Дочь: (Сафронова) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1877
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.10.1879
Рождение ребёнка
25.01.1884
Рождение ребёнка
29.05.1885
Дочь: (Сафронова) Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.07.1886
Рождение ребёнка
29.03.1888
Дочь: (Сафронова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
Рождение ребёнка
19.03.1891
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: (Сафронова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
Рождение ребёнка
04.02.1895
Мать ребёнка: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
Смерть
Неизвестно